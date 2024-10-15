Голова СНБО розповів, коли Росія може відновити удари по енергетиці

В РНБО зазначають, що росіянам не вдасться знищити економіку України регулярними атаками

Олександр Литвиненко (Фото: РБНО)

Росія може відновити удари по енергосистемі України з початком осінньо-зимового періоду. Про це на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, передає Інтерфакс-Україна.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав він.

Проте він зазначив, що українська енергетична система за понад два роки повномасштабної війни показала, що спроможна на інноваційні рішення. І всі спроби росіян знищити економіку України, за словами Литвиненка, не досягають мети.

Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл та інших закладів соціальної сфери. Житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб. В інших регіонах України, згідно із повідомленнями місцевої влади, цього тижня також частково розпочинається опалювальний сезон.