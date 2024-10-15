Россия может возобновить удары по энергетике Украины с началом отопительного сезона

В СНБО отмечают, что россиянам не удастся уничтожить экономику Украины регулярными атаками

Александр Литвиненко (Фото: СБНО)

Россия может возобновить удары по энергосистеме Украины с началом осенне-зимнего периода. Об этом на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает Интерфакс.

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"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – сказал он.

Однако он отметил, что украинская энергетическая система за более чем два года полномасштабной войны показала, что способна на инновационные решения. И все попытки россиян уничтожить экономику Украины, по словам Литвиненко, не достигают цели.

Организация объединенных наций 19 сентября заявила, что "есть все основания полагать", что удары РФ по энергосистеме Украины нарушают международное право. Члены комиссии ООН спрогнозировали, что зимой 2024-2025 годов украинцам придется оставаться без света от четырех до 18 часов в сутки.