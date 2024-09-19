ООН заявила об "основаниях полагать", что удары по энергетике нарушают гуманитарное право

Обстрелы энергосистемы Украины (Фото: George Ivanchenko/EPA)

Авиаудары России по энергосистеме Украины могут нарушать международное гуманитарное право. Об этом заявила миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине в своем отчете.

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Доклад был основан на наблюдениях за российскими обстрелами в период с марта по август 2024 года. Всего представители ООН зафиксировали девять волн атак на энергообъекты.

"Есть разумные основания полагать, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права", — говорится в докладе.

Представители ООН заявили, что посетили семь электростанций, которые были повреждены российскими ударами и 28 населенных пунктов. Чтобы ликвидировать последствия этих атак Украине "понадобятся годы", говорится в отчете.

В документе также сказано, что подобные атаки представляют угрозу для водоснабжения, системы канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом.

В городах большинство домов подключены к централизованным системам отопления и водоснабжения, а это "особая проблема", говорится в отчете. По данным членов миссии, 95% жителей Киева зависят от этих централизованных систем.

"Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла", — говорится в сообщении.

Эксперты миссии ООН прогнозируют, что зимой 2024-2025 года украинцам придется оставаться без света от четырех до 18 часов в сутки. А летом текущего года перебои со светом были второй по частоте причиной, из-за которой граждане уезжали из страны.