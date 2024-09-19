ООН заявила про "підстави вважати", що удари по енергетиці порушують гуманітарне право

Представники місії ООН відвідали електростанції та міста, по яких вдарила Росія

Обстріли енергосистеми України (Фото: George Ivanchenko/EPA)

Авіаудари Росії по енергосистемі України можуть порушувати міжнародне гуманітарне право. Про це заявила місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні у своєму звіті.

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Доповідь була заснована на спостереженнях за російськими обстрілами у період з березня до серпня 2024 року. Загалом представники ООН зафіксували дев'ять хвиль атак на енергооб'єкти.

"Є розумні підстави вважати, що численні аспекти військової кампанії щодо пошкодження або знищення цивільної інфраструктури України з виробництва та передачі електроенергії та тепла порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права", – йдеться у доповіді.

Представники ООН заявили, що відвідали сім електростанцій, які були пошкоджені російськими ударами, та 28 населених пунктів. Щоб ліквідувати наслідки цих атак, Україні "потрібні будуть роки", йдеться у звіті.

У документі також сказано, що подібні атаки становлять загрозу для водопостачання, системи каналізації та санітарії, опалення та гарячого водопостачання, громадської охорони здоров'я, освіти та економіки загалом.

У містах більшість будинків під'єднана до централізованих систем опалення та водопостачання, а це "особлива проблема", йдеться у звіті. За даними членів місії, 95% мешканців Києва залежать від цих централізованих систем.

"Без аварійного електропостачання мільйони міських жителів можуть залишитися без тепла", – йдеться у повідомленні.

Експерти місії ООН прогнозують, що взимку 2024-2025 років українцям доведеться залишатися без світла від чотирьох до 18 години на добу. А влітку поточного року перебої зі світлом були другою за частотою причиною, через яку громадяни виїжджали з країни.