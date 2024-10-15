"Авиация примет активное участие в защите энергообъектов". Зеленский провел Ставку

На заседании МВД представило план мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений

F-16 Воздушных сил ВСУ (Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении "энергетической" Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждали комплексную подготовку к зиме.

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Во время заседания заслушали доклады всех ответственных ведомств: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.

"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерная, средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны. Активное участие будет принимать наша авиация", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что Ставка также приняла решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых областях.

Кроме этого, МВД презентовало план мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений.

И еще идет работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок, подытожил глава государства.