"Авиация примет активное участие в защите энергообъектов". Зеленский провел Ставку
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении "энергетической" Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждали комплексную подготовку к зиме.
Во время заседания заслушали доклады всех ответственных ведомств: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций.
"Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерная, средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны. Активное участие будет принимать наша авиация", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что Ставка также приняла решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых областях.
Кроме этого, МВД презентовало план мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений.
И еще идет работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок, подытожил глава государства.
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