FT: Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении атак на энергетику

Россия и Украина уже уменьшили количество атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках соглашений, говорится в статье

Фото: ЕРА/Stanislav Koziluk

Украина и Россия проводят предварительные переговоры о возможном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру друг друга, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Киев пытается возобновить переговорный процесс при посредничестве Катара, который в августе был близок к соглашению, но потерпел крах после начала операции ВСУ в Курской области РФ, сообщают источники, среди которых есть чиновники из Украины.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-либо. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам", – отметил один из дипломатов.

Согласно информации украинского чиновника, Россия и Украина уже уменьшили количество атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках соглашений, достигнутых разведывательными службами.

Однако, по словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на соглашение, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области.

При этом, как отметил украинский чиновник, Украина планирует продолжать атаки на разные объекты, в частности, нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Без возможностей для дальних ударов, позволяющих Украине поражать энергетические и военные объекты на территории России, "у нас осталось не так много рычагов, чтобы принудить россиян к переговорам", отметил собеседник.