Умєров заявив, що Україна та Росія вели таємні переговори весь 2022 рік

Глава Міноборони розкрив результати цих переговорів та зазначив, що США були в курсі

Рустем Умєров (Фото: Andri Nesterenko/EPA)

Україна та Росія вели таємні переговори весь 2022 рік. Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров у бесіді з The Washington Post.

Український міністр розповів, що на секретних переговорах було кілька напрямків. Результатом діалогу між Україною та Росією став "гуманітарний коридор", завдяки якому приблизно 400 000 осіб змогли виїхати з окупації. Також вдалося домовитися про обмін полоненими та експорт зерна.

За словами Умєрова, США завжди були в курсі контактів України із російською стороною. Щобільше, Україна "консультувалася за кожним напрямком" з країною-партнером. За інформацією WP, американські чиновники це підтвердили. На питання про те, чи ведуться зараз подібні переговори, міністр оборони відповів, що "гуманітарний трек все ще відкритий".

Також WP повідомляє, що Умєров у перші місяці повномасштабної війни вів переговори неофіційним каналом з російським олігархом Романом Абрамовичем. Однак на тлі повідомлень про отруєння їхні переговори провалилися у Стамбулі у березні 2022 року. Проте, як зазначає видання, канал було відкрито до кінця року і вдалося досягти "деяких проривів".