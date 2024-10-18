Зеленський: План переговорів з РФ до другого Саміту миру буде готовий у листопаді

Документ буде переданий союзникам перед наступним Самітом миру, а вони мають передати його Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у листопаді буде завершено остаточний план переговорів між Україною та Росією, заснований на українській формулі миру. Про це він розповів під час інтерв'ю в телемарафоні 18 жовтня.

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Зеленський зазначив, що вже відбулося п'ять тематичних конференцій, а остання, шоста, пройде 30-31 жовтня в Канаді і буде присвячена питанням повернення депортованих українських дітей та обміну полоненими.

"Після цього буде підготований план – всі документи зберуться в один. Цей загальний план готовий до будь-яких перемовин. Наше бачення, але під яким підписані десятки країн", – сказав президент.

Він додав, що документ буде переданий союзникам перед наступним Самітом миру, а вони мають передати його Росії.

"Далі вже тільки ті чи інші формати переговорів можуть бути, але фундамент вже підготовлено. Єдине, що я хотів мати крім цього документу, - План перемоги як посилення України", – пояснив Зеленський.