Зеленський: План переговорів з РФ до другого Саміту миру буде готовий у листопаді
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у листопаді буде завершено остаточний план переговорів між Україною та Росією, заснований на українській формулі миру. Про це він розповів під час інтерв'ю в телемарафоні 18 жовтня.
Зеленський зазначив, що вже відбулося п'ять тематичних конференцій, а остання, шоста, пройде 30-31 жовтня в Канаді і буде присвячена питанням повернення депортованих українських дітей та обміну полоненими.
"Після цього буде підготований план – всі документи зберуться в один. Цей загальний план готовий до будь-яких перемовин. Наше бачення, але під яким підписані десятки країн", – сказав президент.
Він додав, що документ буде переданий союзникам перед наступним Самітом миру, а вони мають передати його Росії.
"Далі вже тільки ті чи інші формати переговорів можуть бути, але фундамент вже підготовлено. Єдине, що я хотів мати крім цього документу, - План перемоги як посилення України", – пояснив Зеленський.
- 16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.
- Першим пунктом є запрошення України до НАТО, що, на думку Зеленського, було б "свідченням рішучості" союзників.