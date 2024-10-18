Зеленский: План переговоров с РФ ко второму Саммиту мира будет готов в ноябре
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ноябре будет завершен окончательный план переговоров между Украиной и Россией, основанный на украинской формуле мира. Об этом он рассказал в интервью в телемарафоне 18 октября.
Зеленский отметил, что уже прошли пять тематических конференций, а последняя, шестая, пройдет 30-31 октября в Канаде и будет посвящена вопросам возвращения депортированных украинских детей и обмена пленными.
"После этого будет подготовлен план – все документы соберутся в один. Этот общий план готов к любым переговорам. Наше видение, но под которым подписаны десятки стран", – сказал президент.
Он добавил, что документ будет передан союзникам перед следующим саммитом мира, а они должны передать его России.
"Дальше уже только те или иные форматы переговоров могут быть, но фундамент уже подготовлен. Единственное, что я хотел иметь кроме этого документа план победы, как усиление Украины", – пояснил Зеленский.
- 16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.
- Первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, что, по мнению Зеленского, было бы свидетельством решимости союзников.