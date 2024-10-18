Зеленский: План переговоров с РФ ко второму Саммиту мира будет готов в ноябре

Документ будет передан союзникам перед следующим Саммитом мира, а они должны передать его России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ноябре будет завершен окончательный план переговоров между Украиной и Россией, основанный на украинской формуле мира. Об этом он рассказал в интервью в телемарафоне 18 октября.

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Зеленский отметил, что уже прошли пять тематических конференций, а последняя, шестая, пройдет 30-31 октября в Канаде и будет посвящена вопросам возвращения депортированных украинских детей и обмена пленными.

"После этого будет подготовлен план – все документы соберутся в один. Этот общий план готов к любым переговорам. Наше видение, но под которым подписаны десятки стран", – сказал президент.

Он добавил, что документ будет передан союзникам перед следующим саммитом мира, а они должны передать его России.

"Дальше уже только те или иные форматы переговоров могут быть, но фундамент уже подготовлен. Единственное, что я хотел иметь кроме этого документа план победы, как усиление Украины", – пояснил Зеленский.