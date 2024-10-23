Умеров заявил, что Украина и Россия вели тайные переговоры весь 2022 год

Глава Минобороны раскрыл результаты этих переговоров и отметил, что США были в курсе

Рустем Умеров (Фото: Andri Nesterenko/ EPA)

Украина и Россия вели тайные переговоры весь 2022 год. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров в беседе с The Washington Post.

Украинский министр рассказал изданию, что на секретных переговорах было несколько направлений. Результатом диалога между Украиной и Россией стал "гуманитарный коридор", благодаря которому примерно 400 000 человек смогли выехать из оккупации. Также удалось договориться об обмене пленными и экспорте зерна.

По словам Умерова, США всегда были в курсе контактов Украины с российской стороной. Более того, Украина "консультировались по каждому направлению" со страной-партнером. По информации WP, американские чиновники подтвердили это. На вопрос о том, ведутся ли сейчас подобные переговоры, министр обороны ответил, что "гуманитарный трек все еще открыт".

Также WP сообщает, что Умеров в первые месяцы полномасштабной войны вел переговоры по неофициальному каналу с российским олигархом Романом Абрамовичем. Однако на фоне сообщений об отравлении их переговоры провалились в Стамбуле в марте 2022 года. Однако, как отмечает издание, канал был открыт до конца года и удалось добиться "некоторых прорывов".