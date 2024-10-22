Зеленский назвал три аспекта, которые будут говорить о готовности России к переговорам

Президент отметил, что шаг навстречу Украине по определенным вопросам со стороны России будет означать готовность к завершению войны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Готовность России к переговорам с Украиной о прекращении войны зависит от выборов в США и еще нескольких аспектов. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, во-первых, Россия будет наблюдать за политикой США по вопросу прекращения войны. А американские союзники, по мнению Зеленского, скоро продемонстрируют свою позицию. Он заверил, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис дали "позитивную" информацию во время переговоров с украинским лидером.

"Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", — сказал Зеленский.

Во-вторых, сигнал от России по энергетике и свободному судоходству также будет означать готовность к завершению войны. В-третьих, сейчас ведется работа со странами Глобального Юга. На них, как отметил президент, оказала "большое влияние" Курская операция. Это стало сигналом для союзников о состоянии армии России, которая уже несколько месяцев не может вытеснить украинских военных с территории РФ.

25 сентября Bloomberg сообщил, что некоторые союзники рассматривают завершение полномасштабной войны переговорами в 2025 году.

8 октября кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что не встретилась бы с диктатором Владимиром Путиным для переговоров по Украине без участия самой Украины.

16 октября канцлер Германии вновь заявил, что готов на переговоры с Путиным по поводу прекращения войны в Украине.