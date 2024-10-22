Зеленський назвав три аспекти, які свідчитимуть про готовність Росії до перемовин

Президент зазначив, що крок на зустріч Україні в певних питаннях із боку Росії буде означати готовність до завершення війни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Готовність Росії до перемовин з Україною про припинення війни залежить від виборів у США та ще кількох аспектів. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент LIGA.net.

За його словами, по-перше, Росія буде спостерігати за політикою США щодо питання припинення війни. А американські союзники, на думку Зеленського, швидко продемонструють свою позицію. Він запевнив, що кандидати на пости президента США Дональд Трамп та Камала Гарріс дали "позитивну" інформацію під час перемовин з українським лідером.

"Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", — сказав Зеленський.

По-друге, сигнал від Росії щодо енергетики та вільного судноплавства також буде означати готовність до завершення війни. По-третє, зараз ведеться робота з країнами Глобального Півдня. На них, як зазначив президент, мала "великий вплив" Курська операція. Це стало сигналом для союзників про стан армії Росії, яка вже кілька місяців не може витіснити українських військових із території РФ.

25 вересня Bloomberg повідомив, що деякі союзники розглядають завершення повномасштабної війни перемовинами у 2025 році.

8 жовтня кандидатка на пост президента США Камала Гарріс заявила, що не зустрілася б із диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо України без участі самої України.

16 жовтня канцлер Німеччини знову заявив, що готовий на перемовини з Путіним щодо припинення війни в Україні.