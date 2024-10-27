Єрмак: Переговори з РФ щодо кордонів 1991 будуть після повернення на позиції до 24 лютого 2022-го

Голова ОП зауважив, що для України Крим і Донбас залишаються її територіями та не підлягають обговоренню

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Для початку переговорів з Росією потрібно повернення лінії розмежування до повномасштабного вторгнення – і після цього Україна говоритиме про те, як повернутися до кордонів 1991 року. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Serra.

За його словами, президент Володимир Зеленський "ніколи не говорив про територіальний компроміс", натомість заявляв про необхідність погодитися із міжнародно визнаними кордонами.

Водночас Єрмак визнав, що Зеленський був готовий до переговорів з РФ – "виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення". Можливо, йдеться готовність Зеленського до перемовин у 2022-му.

Голова ОП зауважив, що для України Крим і Донбас залишаються її територіями та не підлягають обговоренню.

Він додав: Україна проти заморожування війни – натомість хоче її припинити. А також українська сторона запевняє, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою.

"Але для початку переговорів необхідно повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як повернути наш суверенітет до кордонів 1991 року", – підсумував посадовець.