В ОП пояснили, навіщо Зеленський може розглянути мирні ініціативи Китаю і Бразилії

Андрій Єрмак підтвердив, що другий Саміт миру можуть перенести на 2025 рік

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Україна може розглянути альтернативні мирні ініціативи з метою інтеграції їх у Формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Serra повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що на Саміті миру у Швейцарії близько 100 держав підтримали українську Формулу миру.

"На початку листопада ми завершимо нашу Формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, зокрема Китаю, Бразилії та Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу", – сказав Єрмак.

Водночас очільник ОП відкинув можливість будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хоче війни, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального Півдня для переговорів з Росією", – додав він.

Єрмак підтвердив, що другий Саміт миру можуть перенести на 2025 рік.

"Ми не знаємо, ми зробимо це, коли будуть відповідні умови, сподіваюся, якомога швидше", – додав він.

ДОВІДКА Китай та Бразилія пропонують свій мирний план і, як зазначав Пекін, його "активно підтримують у світі". Основна мета плану, як стверджують сторони, — сприяти діалогу між РФ та Україною та уникнути подальшої ескалації. Китай пропонує "12 пунктів" для мирного врегулювання, зокрема припинення вогню та повагу до суверенітету, а Бразилія акцентує на створенні групи країн-посередників для організації переговорів.