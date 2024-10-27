В ОП объяснили, зачем Зеленский может рассмотреть мирные инициативы Китая и Бразилии

Андрей Ермак подтвердил, что второй Саммит мира может быть перенесен на 2025 год

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы с целью интеграции их в Формулу мира президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что на Саммите мира в Швейцарии около 100 государств поддержали украинскую Формулу мира.

"В начале ноября мы завершим нашу Формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушаться к другим инициативам, в частности Китая, Бразилии и Южной Африки, чтобы интегрировать их в нашу", – сказал Ермак.

В то же время глава ОП отверг возможность строить мирное предложение под влиянием тех, кто хочет войны, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

"Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", – добавил он.

Ермак подтвердил, что второй Саммит мира может быть перенесен на 2025 год.

"Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут соответствующие условия, надеюсь, как можно скорее", – добавил он.

СПРАВКА Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его активно поддерживают в мире. Основная цель плана, как утверждают стороны, способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в том числе прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует внимание на создании группы стран-посредников для организации переговоров.