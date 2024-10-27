В ОП объяснили, зачем Зеленский может рассмотреть мирные инициативы Китая и Бразилии
Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы с целью интеграции их в Формулу мира президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он напомнил, что на Саммите мира в Швейцарии около 100 государств поддержали украинскую Формулу мира.
"В начале ноября мы завершим нашу Формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушаться к другим инициативам, в частности Китая, Бразилии и Южной Африки, чтобы интегрировать их в нашу", – сказал Ермак.
В то же время глава ОП отверг возможность строить мирное предложение под влиянием тех, кто хочет войны, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
"Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", – добавил он.
Ермак подтвердил, что второй Саммит мира может быть перенесен на 2025 год.
"Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут соответствующие условия, надеюсь, как можно скорее", – добавил он.
Китай и Бразилия предлагают свой мирный план и, как отмечал Пекин, его активно поддерживают в мире. Основная цель плана, как утверждают стороны, способствовать диалогу между РФ и Украиной и избежать дальнейшей эскалации. Китай предлагает "12 пунктов" для мирного урегулирования, в том числе прекращение огня и уважение суверенитета, а Бразилия акцентирует внимание на создании группы стран-посредников для организации переговоров.
- Китай отказался ехать на первый Саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на мероприятие.
- 2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.
- 29 августа посол Мельник заявил, что Бразилия не предупреждала Украину, что вместе с Китаем намерена презентовать "мирный план".
- 12 сентября Зеленский назвал бразильско-китайский мирный план деструктивной инициативой.