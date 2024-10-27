Ермак: Переговоры с РФ о границах 1991 будут по возвращении на позиции до 24 февраля 2022
Для начала переговоров с Россией требуется возвращение линии разграничения до полномасштабного вторжения – и после этого Украина будет говорить о том, как вернуться к границам 1991 года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra.
По его словам, президент Владимир Зеленский "никогда не говорил о территориальном компромиссе", заявляя о необходимости согласиться с международно признанными границами.
В то же время Ермак признал, что Зеленский был готов к переговорам с РФ – "исходя из ситуации накануне российского вторжения". Возможно, речь идет о готовности Зеленского к переговорам в 2022-м.
Глава ОП отметил, что для Украины Крым и Донбасс остаются ее территориями и не подлежат обсуждению.
"Мы против замораживания войны, зато мы хотим ее прекратить. Мы уверяем, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и захват территории силой. Но для начала переговоров необходимо вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", – подытожил чиновник.
- Также Ермак сообщил в интервью, что Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы в целях интеграции их в Формулу мира президента Зеленского.
- Ранее, в сентябре, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что некоторые союзники Украины, выстраивая стратегию на следующий год, обсуждают возможность завершения войны путем переговоров.
- В октябре кандидат в президенты США Харрис подчеркнула, что не встречалась бы с диктатором Путиным в вопросах Украины без самой Украины.