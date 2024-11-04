Россия предлагала Украине почти капитуляцию под видом "мирного договора", – Радио Свобода

Переговоры украинской делегации с РФ в Беларуси (Фото: x.com/Podolyak_M)

На вторую неделю полномасштабного вторжения Россия предложила Украине "договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины", условия которого напоминали капитуляцию Киева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российских и украинских анонимных собеседников, знакомых с ходом переговоров.

"Если бы договор был подписан, его окончательный вид в апреле был бы лишь более мягким вариантом капитуляции Украины", – заявил старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла.

В распоряжении проекта "Система" (подразделение расследований Радио Свобода) оказался проект этого договора, датированный 7 марта 2022 года. Украинская сторона получила его в тот же день во время третьего раунда переговоров, прошедшего в Беловежской пуще в Беларуси.

Документ состоял из шести основных страниц и четырех дополнительных. Разбит был на 18 статей, которые охватывали разные сферы.

Договор предусматривал:

→ Сокращение армии Украины до 50 000 человек, среди которых 1500 офицеров. Также установление лимита по технике и вооружению.

→ Украина отказывается производить, разрабатывать, покупать и размещать на территории страны ракетное вооружение любых видов базирования с дальностью поражения более 250 км. Россия оставляет за собой право запрещать Украине в будущем иметь какие-либо другие виды вооружения.

→ Украина должна признать "независимость" террористических Донецкой и Луганской "республик" в пределах административных областей, хотя в 2022 году РФ контролировала меньше территорий, чем в 2024-м.

→ Украина должна взять на себя возмещение восстановления инфраструктуры Донбасса, которая разрушается с 2014 года.

→ Россия потребовала постоянного запрета на членство Украины в НАТО.

→ Россия также выступала за то, чтобы против нее были отменены все украинские и международные санкции, а также отозваны все международные иски начиная с 2014 года.

→ Русский язык должен был получить статус государственного.

→ Все имущественные права православной церкви (Московского патриархата) должны быть восстановлены.

→ Россия потребовала отменить и больше не вводить никаких запретов на символику, которая "ассоциируется в государствах с победой над нацизмом". То есть коммунистические символы.

→ Документ содержал перечень законов Украины, которые в РФ назвали "примерами нацификации и героизации нацизма". В него попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".

→ Знакомые с ходом переговоров собеседники сообщили, что Россия требовала, чтобы Украина вернула водоснабжение в Крым. Северо-Крымский канал был перекрыт еще в 2014 году.

→ Также РФ настаивала, чтобы украинские военные "сложили оружие и вернулись в казармы". Украинская сторона выдвинула аналогичное условие, однако к общему мнению в этом вопросе стороны не пришли.

25 сентября издание Bloomberg сообщило, что некоторые союзники Украины рассматривают завершение войны переговорами в 2025 году.

27 октября глава ОП Ермак заявил, что переговоры с РФ относительно границ 1991-го будут после возвращения на позиции до 24 февраля 2022-го.

30 октября Financial Times сообщал, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении атак на энергетику.