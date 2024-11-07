Зеленський: Україні потрібна зброя, а не допомога у переговорах з Росією

Президент вважає, що лише тиск з боку партнерів здатний "поставити в рамки" російського диктатора

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше військової допомоги від союзників, щоби зупинити російську агресію. Про це він сказав, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

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"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських атак. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах", – наголосив президент.

Він зазначив, що обійми з російським диктатором Володимиром Путіним не допоможуть зупинити війну. За словами Зеленського, деякі європейські політики "обіймаються з ним 20 років", але ситуація стає лише гіршою.

"Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиск може поставити його в рамки", – сказав український лідер.

Також він заявив, що є необхідність застосувати концепцію "мир через силу" та зазначив, що Україна відкрита до будь-яких конструктивних ідей, як досягти справедливого миру. Водночас Зеленський наголосив, що лише Україна може вирішувати, що може бути на порядку денному для завершення війни, а що – ні.

30 жовтня газета FT писала, що Україна та Росія проводять попередні переговори щодо можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру один одного.

4 листопада глава Офісу президента спростував інформацію, що Україна нібито веде переговори із Росією. Він зазначив, що було проведено тематичні конференції, але без участі російської сторони.

У розпорядженні Радіо Свобода опинився "договір", який РФ пропонувала підписати Україні на початку повномасштабної війни. Його пункти нагадували майже капітуляцію.