Президент Фінляндії про перемогу Трампа: Зараз наступить новий етап мирних перемовин у війні
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах "наступить новий етап мирних перемовин" у війні РФ проти України. Слова політика передає національний мовник Yle.
На думку Стубба, Трамп зустрінеться і з президентом Володимиром Зеленським, і з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Я впевнений, що зараз настане новий етап мирних переговорів", – заявив фінський лідер.
Він зазначив, що США та Європа мають продовжити знаходити розв'язання міжнародних проблем, як-от розв'язана Росією війна проти України.
Президент Фінляндії вважає, що метою Трампа також є мир в України, й запропонував дочекатися конкретного плану з врегулювання від нової американської адміністрації.
Стубб зауважив, що цей план США має поважати суверенітет України.
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- Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. Водночас політик називав неприйнятними "мирні пропозиції" Путіна.
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