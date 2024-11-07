Президент Фінляндії про перемогу Трампа: Зараз наступить новий етап мирних перемовин у війні

Александр Стубб (Фото: EPA / Kimmo Brandt)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах "наступить новий етап мирних перемовин" у війні РФ проти України. Слова політика передає національний мовник Yle.

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На думку Стубба, Трамп зустрінеться і з президентом Володимиром Зеленським, і з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я впевнений, що зараз настане новий етап мирних переговорів", – заявив фінський лідер.

Він зазначив, що США та Європа мають продовжити знаходити розв'язання міжнародних проблем, як-от розв'язана Росією війна проти України.

Президент Фінляндії вважає, що метою Трампа також є мир в України, й запропонував дочекатися конкретного плану з врегулювання від нової американської адміністрації.

Стубб зауважив, що цей план США має поважати суверенітет України.