Президент Финляндии о победе Трампа: Сейчас наступит новый этап мирных переговоров в войне
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах "наступит новый этап мирных переговоров" в войне РФ против Украины. Слова политика передает национальный вещатель Yle.
По мнению Стубба, Трамп встретится и с президентом Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Я уверен, что сейчас наступит новый этап мирных переговоров", – заявил финский лидер.
Он отметил, что США и Европа должны продолжить находить решение международных проблем, таких как развязанная Россией война против Украины.
Президент Финляндии считает, что целью Трампа также является мир в Украине, и предложил дождаться конкретного плана по урегулированию от новой американской администрации.
Стубб отметил, что этот план США должен уважать суверенитет Украины.
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- Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. В то же время политик называл неприемлемыми "мирные предложения" Путина.
- Президент Зеленский заявил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом – договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.