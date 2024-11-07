Президент Финляндии о победе Трампа: Сейчас наступит новый этап мирных переговоров в войне

Александр Стубб (Фото: EPA / Kimmo Brandt)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах "наступит новый этап мирных переговоров" в войне РФ против Украины. Слова политика передает национальный вещатель Yle.

По мнению Стубба, Трамп встретится и с президентом Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я уверен, что сейчас наступит новый этап мирных переговоров", – заявил финский лидер.

Он отметил, что США и Европа должны продолжить находить решение международных проблем, таких как развязанная Россией война против Украины.

Президент Финляндии считает, что целью Трампа также является мир в Украине, и предложил дождаться конкретного плана по урегулированию от новой американской администрации.

Стубб отметил, что этот план США должен уважать суверенитет Украины.