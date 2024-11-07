Зеленский: Украине нужно оружие, а не помощь в переговорах с Россией

Президент считает, что только давление со стороны партнеров способно "поставить в рамки" российского диктатора

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше военной помощи от союзников, чтобы остановить российскую агрессию. Об этом он сказал, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

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"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских атак. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах", – подчеркнул президент.

Он отметил, что объятия с российским диктатором Владимиром Путиным не помогут остановить войну. По словам Зеленского, некоторые европейские политики "обнимаются с ним 20 лет", но ситуация становится только хуже.

"Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может поставить его в рамки", – сказал украинский лидер.

Также он заявил, что есть необходимость применить концепцию "мир через силу" и отметил, что Украина открыта к любым конструктивным идеям, как достичь справедливого мира. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что только Украина может решать, что может быть на повестке дня для завершения войны, а что – нет.

30 октября газета FT писала, что Украина и Россия проводят предварительные переговоры о возможном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру друг друга.

4 ноября глава Офиса президента опроверг информацию, что Украина якобы ведет переговоры с Россией. Он отметил, что были проведены тематические конференции, но без участия российской стороны.

В распоряжении Радио Свобода оказался "договор", который РФ предлагала подписать Украине в начале полномасштабной войны. Его пункты напоминали почти капитуляцию.