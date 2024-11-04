Ермак опроверг данные о переговорах с Россией и объяснил, какие возможны договоренности

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина не ведет никаких переговоров с Россией, а договоренности возможны через отдельные соглашения при посредничестве третьих государств. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Эти переговоры о том, как об этом пишут, что это якобы переговоры Украина – Россия, – это точно неправда", – заявил Ермак.

По его словам, Украина провела тематические конференции. Первая из них по энергетической безопасности состоялась онлайн, ее соорганизатором выступил Катар.

"И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было очень большое количество стран", – сказал Ермак, уточнив, что все тематические конференции проходят без участия России.

Глава ОП отметил, что после этого были зафиксированы принципы, согласно которым государства могут имплементировать эти договоренности через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с РФ.

"Такая же ситуация с продовольственной безопасностью. С Турцией уже был зерновой коридор, год существовал. Когда было два соглашения: одно – "Турция – Организация объединенных наций – Украина", второе – "Турция – ООН – Россия"", – добавил он.

Ермак утверждает, что пока никаких договоренностей нет, а если они будут – Украина готова их рассмотреть, ведь это отвечает принципам, заложенным в Формуле мира.

"Все эти разговоры, они происходят, мне кажется, как реакция после тех тематических конференций, но точно могу сказать, что Украина никаких переговоров с Россией не ведет", — подчеркнул он.