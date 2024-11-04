Єрмак спростував дані про переговори з Росією і пояснив, у якому форматі можливі домовленості

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Україна не веде ніяких переговорів з Росією, а домовленості можливі через окремі угоди за посередництва третіх держав. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Ці переговори про те, як про це пишуть, що це нібито переговори Україна – Росія, – це точно неправда", – заявив Єрмак.

За його словами, Україна провела тематичні конференції. Перша з них щодо енергетичної безпеки відбулася онлайн, її співорганізатором виступив Катар.

"І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була дуже велика кількість країн", – сказав Єрмак, уточнивши, що всі тематичні конференції відбуваються без участі Росії.

Очільник ОП зазначив, що після цього були зафіксовані принципи, згідно з якими держави можуть імплементувати ці домовленості через угоди окремо з Україною й окремо з РФ.

"Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина – Організація об’єднаних націй – Україна", друга – "Туреччина – ООН – Росія"", – додав він.

Єрмак стверджує, що наразі ніяких домовленостей немає, а якщо вони будуть – Україна готова їх розглянути, адже це відповідає принципам, закладеним у Формулі миру.

"Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається, як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати, що Україна ніяких перемовин із Росією не веде", – наголосив він.