Єрмак спростував дані про переговори з Росією і пояснив, у якому форматі можливі домовленості
Україна не веде ніяких переговорів з Росією, а домовленості можливі через окремі угоди за посередництва третіх держав. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ці переговори про те, як про це пишуть, що це нібито переговори Україна – Росія, – це точно неправда", – заявив Єрмак.
За його словами, Україна провела тематичні конференції. Перша з них щодо енергетичної безпеки відбулася онлайн, її співорганізатором виступив Катар.
"І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була дуже велика кількість країн", – сказав Єрмак, уточнивши, що всі тематичні конференції відбуваються без участі Росії.
Очільник ОП зазначив, що після цього були зафіксовані принципи, згідно з якими держави можуть імплементувати ці домовленості через угоди окремо з Україною й окремо з РФ.
"Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина – Організація об’єднаних націй – Україна", друга – "Туреччина – ООН – Росія"", – додав він.
Єрмак стверджує, що наразі ніяких домовленостей немає, а якщо вони будуть – Україна готова їх розглянути, адже це відповідає принципам, закладеним у Формулі миру.
"Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається, як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати, що Україна ніяких перемовин із Росією не веде", – наголосив він.
- 17 серпня видання WP повідомило, що Україна та Росія мали намір відправити делегації до Катару для переговорів про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін, однак Кремль відмовився від них на тлі операції в Курській області.
- 30 жовтня газета FT писала, що Україна та Росія проводять попередні переговори щодо можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру одна одної.