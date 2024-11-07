У США заявили, що підтримають переговори України з Росією

Метью Міллер (Фото: скріншот відео)

США готові підтримати переговори Росії та України щодо закінчення повномасштабної війни, але якщо це буде бажанням президента Володимира Зеленського. Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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"Якщо президент Зеленський вирішить, що хоче розпочати переговори, ми підтримаємо це. Це наша давня політика. Вирішувати президенту Зеленському. Це не те, до чого США чи будь-яка інша країна можуть підштовхувати", – сказав представник Держдепу.

Він зазначив, що у США не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитись від бажання "продовжувати пожирати українську територію".

У Держдепі не виключили, що є такі переговори, які Путін може прийняти, але Україна в них не отримає нічого, що належить їй за законом. Однак такий формат переговорів не цікавить українську сторону і "не має цікавити", наголосив Міллер.

25 вересня видання Bloomberg повідомило, що деякі союзники України розглядають завершення війни переговорами у 2025 році.

4 листопада повідомлялося, що у розпорядженні Радіо Свобода опинився "договір", який РФ пропонувала підписати Україні на початку повномасштабної війни. Його пункти нагадували майже капітуляцію.

7 листопада президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше зброї, а не допомога у переговорах із Росією. "Поставити в рамки" Путіна можна лише сильним тиском.