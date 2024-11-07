В США заявили, что поддержат переговоры Украины с Россией

В Госдепе США подчеркнули, что решения о переговорах будет принимать исключительно Украины

Мэтью Миллер (Фото: скриншот видео)

США готовы поддержать переговоры России и Украины об окончании полномасштабной войны, но если это будет желанием президента Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Метью Миллер.

"Если президент Зеленский решит, что хочет вступить в переговоры, мы поддержим это. Это наша давняя политика. Решать президенту Зеленскому. Это не то, к чему США или любая другая страна могут подталкивать", – сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что в США не видят никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов отказаться от желания "продолжать пожирать украинскую территорию".

В Госдепе не исключили, что есть такие переговоры, которые Путин может принять, но Украины в них не получит ничего, что ее по закону. Однако такой формат переговоров не интересует украинскую сторону и "не должен интересовать", подчеркнул Миллер.

25 сентября издание Bloomberg сообщило, что некоторые союзники Украины рассматривают завершение войны переговорами в 2025 году.

4 ноября сообщалось, что в распоряжении Радио Свобода оказался "договор", который РФ предлагала подписать Украине в начале полномасштабной войны. Его пункты напоминали почти капитуляцию.

7 ноября президент Зеленский заявил, что Украине нужно больше оружия, а не помощь в переговорах с Россией. "Поставить в рамки" Путина можно только сильным давлением.