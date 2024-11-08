Орбан: Українці самі обрали боротися, і вони боролися героїчно. Я лише готовий допомогти

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Zoltan Mathe)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи на пресконференції після неформального саміту Євросоюзу в Будапешті, заявив, що українці "героїчно борються" проти окупантів, і наголосив, що "ніколи не казав, що їм робити" у контексті війни проти Росії.

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"Вони вирішили боротися, і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати, продовжувати чи ні. Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – сказав він.

Прем'єр Угорщини заявив, його дії спрямовані на те, щоб "захистити свою країну від можливих небезпек війни та ситуацій, що можуть мати на неї негативний вплив".

Орбан підкреслив, що його візит до України у липні нібито не був спробою вплинути на українську сторону, а швидше спробою донести до президента Володимира Зеленського, що "час може бути не на його боці, і він готовий допомогти сприяти створенню тимчасового перемир'я, що могло б стати передумовою для тривалого миру".

"Мене відкинули й запевнили, що час на їхньому боці", – висловився Орбан.

За словами прем'єр-міністра, коли обидві сторони конфлікту впевнені, що час на їхньому боці, він намагався створити максимально сприятливі умови для міжнародного мирного клімату, який згодом міг би призвести до переговорів між сторонами.

2 липня 2024-го угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

16 липня Politico повідомляло, що низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Орбана.