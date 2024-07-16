Politico: 63 євродепутати вимагають забрати в Угорщини право голосу в ЄС після поїздок Орбана

Віктор Орбан (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Про це повідомило видання Politico з посиланням на відповідний лист парламентарів.

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Лист підписали 63 депутати. У ньому вони звернулися до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли. Депутати стверджують, що Орбан "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи й зловживаючи роллю головуючого в Раді ЄС".

Також парламентарі наголошують, що Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, до російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, під час яких він навмисно спотворив свої повноваження".

"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що прості словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту", – йдеться у листі.

Його підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та Зелених, пише Politico.

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що головуюча у Раді Євросоюзу Угорщина представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні".

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