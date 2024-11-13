Блінкен: Байден має намір посилити підтримку України в останні місяці правління

Ентоні Блінкен та Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден має намір посилити підтримку України в останні місяці перед переданням влади Дональду Трампу. Про це на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент Байден повністю має намір використовувати кожен день... продовжувати зміцнювати все, що ми робимо для України, щоб переконатися, що вона може ефективно захищати себе від цієї російської агресії", – сказав Блінкен.

Він також заявив, що відряджання військ Північної Кореї для допомоги Росії у війні проти України отримає "жорстку відповідь".

Своєю чергою Рютте зазначив, що повномасштабна війна в Україні впливає на "глобальному рівні". Тому в Європі необхідно наростити оборонне виробництво з боку США.

"Ми маємо робити більше у плані витрат, і ми маємо робити більше, щоб бути впевненими, що Україна зможе перемогти", – сказав Рютте.

Держсекретар США також зазначив, що НАТО "має багато роботи" для зміцнення своєї оборонно-промислової бази. Блінкен підкреслив, що 23 країни Альянсу виділяють 2% ВВП або більше на оборонні витрати, але США хочуть переконатися, що кошти зосереджені там, де "вони мають бути зосереджені".

31 жовтня глава Держдепартаменту США назвав військових КНДР законними воєнними цілями, щойно вони вступлять у війну проти України.

12 листопада стало відомо, що держсекретар США Блінкен та глава МЗС Сибіга їдуть до Брюсселя, щоб обговорити Україну.

13 листопада у Пентагоні назвали суму, яка залишилася для допомоги Україні. У відомстві зазначили, що США продовжать надавати термінову допомогу Україні.