У Пентагоні назвали суму, яка залишилася для допомоги Україні

Пет Райдер (Фото: defense.gov)

У Пентагону залишилося $7,1 млрд для України за президентською програмою постачання озброєння PDA і ще близько $2,1-2,2 млрд за програмою фінансування USAI. Про це на брифінгу розповів представник Міноборони США генерал-майор Пет Райдер.

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У ці $7,1 млрд входять $4,3 млрд, затверджених Конгресом у квітні 2024 року, і $2,8 млрд, які стали доступними після перерахунків.

За словами Райдера, станом на середину жовтня витрачено майже $3,7 млрд на зброю із запасів Пентагону. З квітня до жовтня Україні передано 83% критичних боєприпасів (155-мм артснаряди, GMLR, Patriot, NASAMS та інше).

Також, за словами представника Міноборони США, поставлено 67% засобів протиповітряної оборони, зокрема ракети Stinger та Hawk. Також передано 60% "вогневих можливостей", зокрема бомби малого діаметра та 105-міліметрові боєприпаси.

Крім того, Україна отримала від Пентагону тисячі боєприпасів для протитанкової зброї та HIMARS, десятки артилерійських систем, батарею Patriot, сотні перехоплювачів та десятки інших систем, наголосив генерал-майор.

"Постачання стратегічної системи протиповітряної оборони, яку ми зобов'язалися надати на саміті НАТО, майже завершені", – заявив Райдер.

Він зазначив, що США продовжать надавати термінову допомогу Україні та використовувати наявні для цього кошти. І додав, що у Пентагоні орієнтуються не на політику, а на ситуацію на полі бою.

Довідка. PDA (Presidential drawdown authority) – програма допомоги безпосередньо зі складів американського Міноборони за розпорядженням президента.

USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) – програма фінансування Міноборони США для підвищення здатності України ефективніше захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання ЗСУ, надання обладнання та консультативних ініціатив.