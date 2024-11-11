Боррель: Євросоюз передав Україні понад 980 000 артснарядів з обіцяного мільйона
Європейські союзники поставили Україні понад 980 000 артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Про це в інтерв'ю Європейській правді заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель.
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Боррель визнав, що ЄС не зміг поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року, але запевнив, що до кінця року Україна отримає необхідні боєприпаси й навіть більше.
"Ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 000 снарядів і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", – сказав він.
Боррель додав, що загалом до кінця року ЄС має поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.
- 25 червня 2024 року прем'єр Чехії Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.
- 16 вересня президент Зеленський сказав, що Україна розраховувала укомплектувати західною зброєю 14 бригад, але через затримки у постачаннях не вдалося забезпечити й чотирьох. Це стосувалося й артснарядів.