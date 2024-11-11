Боррель: Евросоюз передал Украине более 980 000 артснарядов из обещанного миллиона
Европейские союзники поставили Украине более 980 000 артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. Об этом в интервью Европейской правде заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Боррель признал, что ЕС не смог поставить обещанный миллион снарядов до весны 2024 года, но заверил, что до конца года Украина получит необходимые боеприпасы и даже больше.
"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 000 снарядов и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня до весны – и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", – сказал он.
Боррель добавил, что в общей сложности до конца года ЕС должен поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.
- 25 июня 2024 года премьер Чехии Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.
- 16 сентября президент Зеленский сказал, что Украина рассчитывала укомплектовать западным оружием 14 бригад, но из-за задержек в поставках не удалось обеспечить и четырех. Это касалось и артснарядов.