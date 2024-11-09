Сибига: В 2025 году Россия может производить на 30% больше артснарядов, чем все страны ЕС

Андрей Сибига (Фото: МИД)

По данным украинской разведки, в случае ненадлежащей реакции западных союзников, в 2025 году Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Евросоюза. Об этом на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"По данным украинской разведки, исходя из той информации, которая у нас есть, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС вместе взятые. Поэтому нужно уже сейчас стратегически осмысливать это, стратегически предотвращать", – сказал он.

Сибига призвал европейских союзников увеличить инвестиции в украинский оборонный сектор, аргументировав тем, что это инвестиция в общеевропейскую безопасность.

17 октября 2024 стало известно, что Нидерланды выделяют Украине 271 млн евро на артиллерийские снаряды.

А частная компания "Украинская бронетехника" выстроит новый завод в Украине по производству артиллерийских боеприпасов.