Нидерланды выделяют 271 млн евро на артснаряды для Украины

Премьер-министр страны отметил, что поставки боеприпасов ожидаются в 2025 году

Дик Схоф (Фото: страница Х политика)

Нидерланды выделяют Украине 271 млн евро на артиллерийские снаряды. Об этом сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф.

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Эти средства выделяются в рамках инициативы Дании, Чехии и Нидерландов по поставке боеприпасов Украине, которая была начата в 2023 году. Премьер отметил, что страны будут снабжать больше артиллерийских боеприпасов большого калибра.

По словам Схофа, за эти средства артснаряды будут поставляться в Украину в 2025 году. Премьер надеется поощрить европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов.

Накануне 12 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что финансирование военной помощи Украине сокращено не будет. По его словам, всего было выделено 10,4 млрд евро, а израсходовано по состоянию на начало октября около четырех млрд евро. Еще шесть миллиардов евро есть в резерве для дальнейшей поддержки.

Также о новом пакете помощи 16 октября объявили США. Его сумма $425 млн, а включает он в себя усиление противовоздушной обороны и не только.