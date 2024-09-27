Экс-министр обороны Нидерландов: Курская операция организована блестяще

Кайса Оллонгрен считает, что Курскую операцию ВСУ будут изучать во всех военных академиях мира

Кайса Оллонгрен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Операция Вооруженных Сил Украины в Курской области была организована "блестяще" в вопросах тактики, секретности и использования разных систем. Об этом в интервью LIGA.net сообщила бывшая министр обороны Нидерландов (2022-2024) Кайса Оллонгрен.

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Отвечая на вопрос об обмене опытом между украинскими военными и солдатами НАТО, экс-министр заявила, что Альянсу важно учиться у Украины. В частности, она упомянула о наступлении Сил обороны в Курской области России.

"Она [Курская операция] организована блестяще: тактика, секретность, использование разных систем. Думаю, ее потом будут разбирать во всех школьных учебниках и во всех военных академиях мира", — подчеркнула Оллонгрен.

Она добавила, что Украине удалось восстановить импульс и перехватить инициативу.

"И сейчас Украина создает большую дилемму для российского диктатора Владимира Путина и тех, кто принимает решение в Кремле. Важно, чтобы мир об этом знал. Мир не должен сосредотачиваться только на трудностях войны. Безусловно, они есть", — подчеркнула бывшая министр.

По ее словам, важно, чтобы мир смотрел на значение тактических ходов Украины, как, например, Курская операция или освобождение Черного моря от Черноморского флота.

"Мы видим, что Украина готова воевать и давать отпор агрессии. Это должно предоставить нам больше смелости для принятия очень важных решений", — подчеркнула Оллонгрен.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов.

В интервью NBC, вышедшем 5 сентября, Зеленский сказал, что Россия стянула в Курскую область уже 60 000 своих военных.

8 августа Сырский заявил, что Курская область была самым слабым местом в обороне армии России, поэтому Украина выбрала ее для удара.

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