Ексміністерка оборони Нідерландів: Курська операція організована блискуче

Кайса Оллонґрен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Операція Збройних Сил України в Курській області була організована "блискуче" у питаннях тактики, секретності та використання різних систем. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомила колишня міністерка оборони Нідерландів (2022-2024) Кайса Оллонґрен.

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Відповідаючи на запитання про обмін досвідом між українськими військовими та солдатами НАТО, ексміністерка заявила, що Альянсу важливо вчитися в України. Зокрема, вона згадала наступ Сил оборони в Курській області Росії.

"Вона [Курська операція] організована блискуче: тактика, секретність, використання різних систем. Думаю, її потім розбиратимуть в усіх шкільних підручниках і в усіх військових академіях світу", – наголосила Оллонґрен.

Вона додала, що Україні вдалося відновити імпульс і перехопити ініціативу.

"І зараз Україна створює велику дилему для російського диктатора Володимира Путіна і тих, хто ухвалює рішення у Кремлі. Важливо, щоб світ про це знав. Світ не має зосереджуватися лише на труднощах війни. Безумовно, вони є", – наголосила колишня міністерка.

За її словами, важливо, щоб світ дивився на значення тактичних ходів України, як, наприклад, Курська операція чи звільнення Чорного моря від Чорноморського флоту.

"Ми бачимо, що Україна готова воювати й давати відсіч агресії. Це має надати нам більше сміливості для ухвалення дуже важливих рішень", – наголосила Оллонґрен.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів.

В інтерв'ю NBC, яке вийшло 5 вересня, Зеленський сказав, що Росія стягнула до Курської області вже 60 000 своїх військових.

8 серпня Сирський заявив, що Курська область була найслабшим місцем в обороні армії Росії, тому Україна обрала її для удару.

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