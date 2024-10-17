Нідерланди виділяють 271 млн євро на артснаряди для України

Прем'єр-міністр країни зазначив, що постачання боєприпасів очікуються у 2025 році

Дік Схоф (Фото: сторінка Х політика)

Нідерланди виділяють Україні 271 млн євро на артилерійські снаряди. Про це повідомив прем'єр-міністр королівства Дік Схоф.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Ці кошти виділяються в рамках ініціативи Данії, Чехії та Нідерландів із постачання боєприпасів Україні, яку було розпочато у 2023 році. Прем'єр зазначив, що країни будуть постачати більше артилерійських боєприпасів великого калібру.

За словами Схофа, за ці кошти артснаряди будуть постачатися в Україну у 2025 році. Прем'єр сподівається заохотити цим європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів.

Напередодні, 12 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що фінансування військової допомоги Україні скорочено не буде. За його словами, всього було виділено 10,4 млрд євро, а витрачено станом на початок жовтня близько чотирьох млрд євро. Ще шість млрд євро є в резерві для подальшої підтримки.

Також про новий пакет допомоги 16 жовтня оголосили США. Його сума $425 млн, а включає він у себе посилення протиповітряної оборони і не тільки.

6 жовтня стало відомо, що Україна отримає дрони від Нідерландів на суму близько 400 млн євро.

Того ж дня в Міноборони Нідерландів повідомили, що перші F-16 від королівства уже в Україні.

8 жовтня De Telegraaf повідомляло, що банки Нідерландів розблокували близько 560 млн євро, які раніше належали російським компаніям.