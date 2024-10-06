"Це терміново потрібно". Перші F-16 від Нідерландів уже в Україні – міністр оборони королівства

F-16 Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Перші багатоцільові винищувачі F-16 від Нідерландів уже поставлені в Україну, повідомив міністр оборони королівства Рубен Брекельманс.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Це терміново потрібно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", – зазначив чиновник, який прибув до обласного центру з неанонсованим візитом у неділю.

Решта з 24 винищувачів з'являться "найближчими місяцями", анонсував Брекельманс.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про продуктивні переговори з делегацією на чолі з Брекельмансом — сторони домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.

Зокрема, йдеться про навчання екіпажів, а також про постачання озброєння та запчастин для літаків.