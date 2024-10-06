"Це терміново потрібно". Перші F-16 від Нідерландів уже в Україні – міністр оборони королівства
Перші багатоцільові винищувачі F-16 від Нідерландів уже поставлені в Україну, повідомив міністр оборони королівства Рубен Брекельманс.
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"Це терміново потрібно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", – зазначив чиновник, який прибув до обласного центру з неанонсованим візитом у неділю.
Решта з 24 винищувачів з'являться "найближчими місяцями", анонсував Брекельманс.
Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про продуктивні переговори з делегацією на чолі з Брекельмансом — сторони домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.
Зокрема, йдеться про навчання екіпажів, а також про постачання озброєння та запчастин для літаків.
- Повітряні сили Нідерландів 27 вересня провели церемонію прощання з винищувачами F-16: їх зняли з озброєння армії країни, пообіцявши передати Україні.
- Раніше президент Зеленський заявляв, що для того, аби наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 F-16. Голова президентської фракції у Раді та член оборонного комітету Арахамія повідомляв, що союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації.
- За різними оцінками, загалом союзники пообіцяли передати Україні близько 80 бортів, але деякі постачання триватимуть до 2028-го.