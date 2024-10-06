"Это срочно необходимо". Первые F-16 от Нидерландов уже в Украине – министр обороны
Первые многоцелевые истребители F-16 от Нидерландов уже поставлены в Украину, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекельманс.
"Это срочно необходимо. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", – отметил чиновник, прибывший в областной центр с неанонсированным визитом в воскресенье.
Остальные из 24 истребителей появятся "в ближайшие месяцы", анонсировал Брекельманс.
Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о продуктивных переговорах с делегацией во главе с Брекельмансом — стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции.
В частности, речь идет об обучении экипажей, а также о поставках вооружения и запчастей для самолетов.
- Воздушные силы Нидерландов 27 сентября провели церемонию прощания с истребителями F-16: их сняли с вооружения армии страны, пообещав передать Украине.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 F-16. Глава президентской фракции в Раде и член оборонного комитета Арахамия сообщал, что союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем у Украины есть обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.
- По разным оценкам, всего союзники пообещали передать Украине около 80 бортов, но некоторые поставки продлятся до 2028-го.