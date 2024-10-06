"Это срочно необходимо". Первые F-16 от Нидерландов уже в Украине – министр обороны

Остальные из 24 истребителей появятся "в ближайшие месяцы", анонсировал Брекельманс

F-16 Воздушных сил ВСУ (Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского)

Первые многоцелевые истребители F-16 от Нидерландов уже поставлены в Украину, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекельманс.

"Это срочно необходимо. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", – отметил чиновник, прибывший в областной центр с неанонсированным визитом в воскресенье.

Остальные из 24 истребителей появятся "в ближайшие месяцы", анонсировал Брекельманс.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о продуктивных переговорах с делегацией во главе с Брекельмансом — стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции.

В частности, речь идет об обучении экипажей, а также о поставках вооружения и запчастей для самолетов.