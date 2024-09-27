Нидерланды прощаются с F-16: их снимут с вооружения армии и передадут Украине – видео

F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Воздушные силы Нидерландов 27 сентября провели церемонию прощания с истребителями F-16: их сняли с вооружения армии страны, пообещав передать Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Нидерландов.

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"Эпоха F-16 закончилась для ВВС, но не для F-16. Из тех устройств, которые не были проданы или списаны годами, 14 из обещанных 18 сейчас находятся в Румынии. Здесь готовят пилотов-истребителей, не только румынских, но и украинских. А Нидерланды дарят Украине последние F-16 для борьбы с россиянами", – говорится в сообщении.

Воздушные силы Нидерландов эксплуатировали F-16 в течение 45 лет. Теперь их заменят новыми F-35.

Vanmiddag нам Nederland официальный аффшид van de F-16, ее legendarische toestel. Dat gebeurde onder meer met een formatievlucht boven het land 🇳🇱



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Зеленский заявлял, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 F-16.

Глава президентской фракции в Раде и член оборонного комитета Арахамия сообщал, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

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