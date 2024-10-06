Україна на 400 млн євро отримає безпілотники від Нідерландів

Особливо це стосується повітряних дронів, але також йдеться і про виробництво наземних та морських

Рубен Брекельманс - праворуч у костюмі (Фото: X міністра)

Нідерланди на 400 млн євро нададуть Україні сучасні дрони, повідомив міністр оборони королівства Рубен Брекельманс.

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"Ми [Нідерланди] продовжуємо відігравати провідну роль у підтримці України. Тому під час мого візиту до Харкова та Києва я оголошую План дій щодо дронів", – заявив він.

За словами міністра, Нідерланди нададуть на 400 млн євро передові безпілотники для розвідки, захисту та атаки, а майже половина з них буде розроблена у самому королівстві.

Особливо це стосується повітряних безпілотників, але також йдеться і про виробництво наземних та морських дронів, додав Брекельманс у розширеній цитаті на сайті Міноборони країни.

"Якщо розроблені дрони будуть успішними, буде доступно більше грошей для розширення їх виробництва", – зазначив посадовець.

У неділю 6 жовтня Брекельманс прибув до України з неанонсованим візитом.

Міністр повідомив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 від Нідерландів уже поставлені в Україну. Решта з 24 винищувачів з'являться "найближчими місяцями", анонсував посадовець.

Тим часом міністр оборони України Умєров повідомив про продуктивні переговори з делегацією на чолі з Брекельмансом — сторони домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.