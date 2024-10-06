Україна на 400 млн євро отримає безпілотники від Нідерландів
Нідерланди на 400 млн євро нададуть Україні сучасні дрони, повідомив міністр оборони королівства Рубен Брекельманс.
"Ми [Нідерланди] продовжуємо відігравати провідну роль у підтримці України. Тому під час мого візиту до Харкова та Києва я оголошую План дій щодо дронів", – заявив він.
За словами міністра, Нідерланди нададуть на 400 млн євро передові безпілотники для розвідки, захисту та атаки, а майже половина з них буде розроблена у самому королівстві.
Особливо це стосується повітряних безпілотників, але також йдеться і про виробництво наземних та морських дронів, додав Брекельманс у розширеній цитаті на сайті Міноборони країни.
"Якщо розроблені дрони будуть успішними, буде доступно більше грошей для розширення їх виробництва", – зазначив посадовець.
- У неділю 6 жовтня Брекельманс прибув до України з неанонсованим візитом.
- Міністр повідомив, що перші багатоцільові винищувачі F-16 від Нідерландів уже поставлені в Україну. Решта з 24 винищувачів з'являться "найближчими місяцями", анонсував посадовець.
- Тим часом міністр оборони України Умєров повідомив про продуктивні переговори з делегацією на чолі з Брекельмансом — сторони домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.