До тендерів Коаліції дронів від партнерів вперше допустили українських виробників – які умови
Українські виробники дронів вперше зможуть взяти участь у тендерах, котрі організовує Коаліція дронів у межах контактної групи у форматі "Рамштайн". Про це повідомило Міністерство оборони.
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Серія тендерів Коаліції складається з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та безпілотників-перехоплювачів – і до участі вперше запрошуються українські компанії.
Виробникам потрібно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки: пропозиції щодо FPV приймають до 14 жовтня, щодо перехоплювачів – до 11 листопада.
Заявки розглядатимуть члени Коаліції, після чого оберуть переможців – ті отримають замовлення на виробництво дронів для подальшого тестування та оцінки. Якщо тестування будуть успішними – планується масштабне замовлення FPV-безпілотників від компаній-переможців, анонсувало Міноборони.
"Мета цієї коаліції – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах", – пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Створена у лютому 2024-му, Коаліція дронів налічує 16 країн-партнерів, котрі вже постачають Україні дрони. А на акумульовані 50 млн євро планується закупити ще 20 000 – 30 000 безпілотників, повідомило МО.
Ініціатива Коаліції дронів була запропонована Латвією та координується разом з Британією. У квітні Латвія повідомила, що всього було зібрано майже 500 млн євро на дрони для ЗСУ.
З 1 вересня Китайська народна республіка заборонила експорт цивільних дронів з метою використання у військових цілях (про заплановані обмеження оголосили 31 липня). 16 вересня Зеленський заявив: Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї.
- На початку 2024-го голова Мінцифри заявив, що цього року Україна досягне мети виробництва мільйона дронів на рік. Серед іншого, дронами українського виробництва б'ють по об'єктах на території РФ. Водночас декілька представників розробників вітчизняних дронів повідомляли LIGA.net, що значну кількість комплектування у більшості українських розробок закуповують саме у Китаю.
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