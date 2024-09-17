До тендерів Коаліції дронів від партнерів вперше допустили українських виробників – які умови

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Українські виробники дронів вперше зможуть взяти участь у тендерах, котрі організовує Коаліція дронів у межах контактної групи у форматі "Рамштайн". Про це повідомило Міністерство оборони.

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Серія тендерів Коаліції складається з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та безпілотників-перехоплювачів – і до участі вперше запрошуються українські компанії.

Виробникам потрібно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки: пропозиції щодо FPV приймають до 14 жовтня, щодо перехоплювачів – до 11 листопада.

Заявки розглядатимуть члени Коаліції, після чого оберуть переможців – ті отримають замовлення на виробництво дронів для подальшого тестування та оцінки. Якщо тестування будуть успішними – планується масштабне замовлення FPV-безпілотників від компаній-переможців, анонсувало Міноборони.

"Мета цієї коаліції – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах", – пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Створена у лютому 2024-му, Коаліція дронів налічує 16 країн-партнерів, котрі вже постачають Україні дрони. А на акумульовані 50 млн євро планується закупити ще 20 000 – 30 000 безпілотників, повідомило МО.

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