К тендерам Коалиции дронов впервые допустили украинских производителей – какие условия

Предложения по FPV принимают до 14 октября, по перехватчикам – до 11 ноября

Иллюстративное фото: 35-я отдельная бригада морской пехоты

Украинские производители дронов впервые смогут принять учатсие в тендерах, организуемых Коалицией дронов в рамках контактной группы в формате "Рамштайн". Об этом сообщило Министерство обороны.

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Серия тендеров Коалиции состоит из двух лотов: на производство усовершенствованных FPV-дронов и беспилотников-перехватчиков – и к участию впервые приглашаются украинские компании.

Производителям нужно зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать свои заявки: предложения по FPV принимают до 14 октября, по перехватчикам – до 11 ноября.

Заявки будут рассматривать члены Коалиции, после чего выберут победителей – те получат заказы на производство дронов для дальнейшего тестирования и оценки. Если тестирование будет успешным – планируется масштабный заказ FPV-беспилотников от компаний-победителей, анонсировало Минобороны.

"Цель этой коалиции – обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, способные производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах", – объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Созданная в феврале 2024-го, Коалиция дронов насчитывает 16 стран-партнеров, уже поставляющих Украине дроны. А на аккумулированные 50 млн евро планируется закупить еще 20 000 – 30 000 беспилотников, сообщило МО.

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