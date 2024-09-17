К тендерам Коалиции дронов впервые допустили украинских производителей – какие условия
Украинские производители дронов впервые смогут принять учатсие в тендерах, организуемых Коалицией дронов в рамках контактной группы в формате "Рамштайн". Об этом сообщило Министерство обороны.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Серия тендеров Коалиции состоит из двух лотов: на производство усовершенствованных FPV-дронов и беспилотников-перехватчиков – и к участию впервые приглашаются украинские компании.
Производителям нужно зарегистрироваться на сайте Министерства обороны Великобритании и подать свои заявки: предложения по FPV принимают до 14 октября, по перехватчикам – до 11 ноября.
Заявки будут рассматривать члены Коалиции, после чего выберут победителей – те получат заказы на производство дронов для дальнейшего тестирования и оценки. Если тестирование будет успешным – планируется масштабный заказ FPV-беспилотников от компаний-победителей, анонсировало Минобороны.
"Цель этой коалиции – обеспечить промышленное производство FPV-дронов, чтобы создать технологическое преимущество над врагом на долгосрочную перспективу. Важно не только масштабировать производство на Западе, но и поддержать украинские компании, способные производить такую технику. Поэтому мы впервые привлекаем отечественных производителей к участию в тендерах", – объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Созданная в феврале 2024-го, Коалиция дронов насчитывает 16 стран-партнеров, уже поставляющих Украине дроны. А на аккумулированные 50 млн евро планируется закупить еще 20 000 – 30 000 беспилотников, сообщило МО.
Инициатива Коалиции дронов была предложена Латвией и координируется вместе с Британией. В апреле Латвия сообщила, что всего было собрано почти 500 млн евро на дроны для ВСУ.
С 1 сентября Китайская народная республика запретила экспорт гражданских дронов с целью использования в военных целях (о запланированных ограничениях объявили 31 июля). 16 сентября Зеленский заявил: Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее.
- В начале 2024-го глава Минцифры заявил, что в этом году Украина достигнет цели производства миллиона дронов в год. Среди прочего дронами украинского производства бьют по объектам на территории РФ. В то же время, несколько представителей разработчиков отечественных дронов сообщали LIGA.net, что значительное количество комплектования у большинства украинских разработок закупают именно у Китая.
Смотрите также: Госсекретарь США Блинкен увидел в Украине производство дронов: фото