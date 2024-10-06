Украина на 400 млн евро получит беспилотники от Нидерландов

Особенно это касается воздушных дронов, но также речь идет и о производстве наземных и морских

Рубен Брекельманс – справа в костюме (Фото: X министра)

Нидерланды на 400 млн евро предоставят Украине современные дроны, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекельманс.

"Мы [Нидерланды] продолжаем играть ведущую роль в поддержке Украины. Поэтому во время моего визита в Харьков и Киев я объявляю План действий по дронам", – заявил он.

По словам министра, Нидерланды предоставят на 400 млн евро передовые беспилотники для разведки, защиты и атаки, а почти половина из них будет разработана в самом королевстве.

Особенно это касается воздушных беспилотников, но речь идет и о производстве наземных и морских дронов, добавил Брекельманс в расширенной цитате на сайте Минобороны страны.

"Если разработанные дроны будут успешными, будет доступно больше денег для расширения их производства", – отметил чиновник.

В воскресенье 6 октября Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Министр сообщил, что первые многоцелевые истребители F-16 от Нидерландов уже поставлены в Украину. Остальные из 24 истребителей появятся "в ближайшие месяцы", анонсировал чиновник.

Между тем, министр обороны Украины Умеров сообщил о продуктивных переговорах с делегацией во главе с Брекельмансом — стороны договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции.