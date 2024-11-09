Сибіга: У 2025 році РФ може виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни Євросоюзу

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

За даними української розвідки, у разі неналежної реакції західних союзників, у 2025 році Росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Євросоюзу. Про це на пресконференції з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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"За даними української розвідки, виходячи з тої інформації, яка наявна у нас, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни ЄС разом узяті. Тому треба вже зараз стратегічно осмислювати це, стратегічно запобігати", – сказав він.

Сибіга закликав європейських союзників збільшити інвестиції в український оборонний сектор, аргументувавши тим, що це є інвестицією у загальноєвропейську безпеку.

17 жовтня 2024 року стало відомо, що Нідерланди виділяють Україні 271 млн євро на артилерійські снаряди.

А приватна компанія "Українська бронетехніка" збудує новий завод в Україні з виробництва артилерійських боєприпасів.