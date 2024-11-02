"Імперська дурість Путіна". У США заявили, що диктатор не досяг жодної стратегічної цілі у війні

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

За майже 1000 днів повномасштабної війни проти України російський диктатор Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, заявив міністр оборони США Ллойд Остін у публікації для журналу Foreign Affairs.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, Україна є важливою для безпеки США з чотирьох очевидних причин: війна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом союзникам Штатів по НАТО, нападом на їхні спільні цінності та "лобовою атакою" на заснований на правилах міжнародний порядок, котрий гарантує безпеку всіх цих країн.

"Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася", – зауважив Остін.

Натомість, додав міністр, Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна" – сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року, а на війну розтрачено надарма понад $200 млрд. Згідно з даними аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни були більшими, ніж втрати Москви в усіх разом узятих конфліктах після Другої світової війни.

Остін визнав, що Україна "страшенно постраждала від рук Путіна", але зауважив, що під час минулого візиту до Києва переконався: країна "стоїть непохитно – і навіть зміцнилася".

"Українська боротьба почалася з того, що солдати розставляли танкові пастки на вулицях Києва, а звичайні громадяни виготовляли коктейлі Молотова, щоб захистити свої домівки. Вона [боротьба] продовжується й сьогодні з випробуваними в боях українськими військовими та силами безпеки — і українською оборонно-промисловою базою, що бурхливо розвивається", – пояснив він.

Посадовець заявив, що наразі українські заводи випускають "одні з найкращих безпілотників у світі", а досвідчені сили протиповітряної оборони захищають війська та цивільних.