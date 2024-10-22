Сирський та Умєров – голові Пентагону: Нам треба хоча б паритет щодо техніки та боєприпасів з Росією
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели "плідну зустріч" із міністром оборони Ллойдом Остіном – військовий та урядовець наголосили на необхідності встановити якщо не перевагу, то паритет у техніці та боєприпасах між українськими та російськими силами. Відповідний допис головком опублікував у своєму Telegram-каналі.
Українська сторона поінформувала голову Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій українських сил.
Під час розмови Сирський та Умєров зазначили про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед Сполучених Штатів.
"У цьому контексті вкотре наголосили на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", – написав Сирський.
Також посадовці та військовий детально обговорили питання щодо "використання повного потенціалу окремих засобів ураження", посилення спроможностей протиповітряної оборони України та "низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій". Інших деталей щодо останнього головком не наводить.
- 18 жовтня президент Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США – і тепер кожні два-три тижні надаватиметься новий пакет допомоги, як передбачено Планом перемоги.
- 21 жовтня голова Пентагону Остін мав візит до Києва й оголосив про пакет військової допомоги на $400 млн – він містить боєприпаси для HIMARS, артснаряди, бронетранспортери й інше озброєння.
- 22 жовтня Зеленський заявив, що гроші від заморожених російських активів і були планом Б на випадок, якщо, наприклад, США зменшать фінансову підтримку України.