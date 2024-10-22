Сирський та Умєров – голові Пентагону: Нам треба хоча б паритет щодо техніки та боєприпасів з Росією

Також на зустрічі обговорювали "низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій"

Фото: Facebook Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели "плідну зустріч" із міністром оборони Ллойдом Остіном – військовий та урядовець наголосили на необхідності встановити якщо не перевагу, то паритет у техніці та боєприпасах між українськими та російськими силами. Відповідний допис головком опублікував у своєму Telegram-каналі.

Українська сторона поінформувала голову Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій українських сил.

Під час розмови Сирський та Умєров зазначили про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед Сполучених Штатів.

"У цьому контексті вкотре наголосили на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", – написав Сирський.

Також посадовці та військовий детально обговорили питання щодо "використання повного потенціалу окремих засобів ураження", посилення спроможностей протиповітряної оборони України та "низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій". Інших деталей щодо останнього головком не наводить.