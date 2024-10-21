Пакет допомоги від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї
Пакет допомоги від Сполучених Штатів, який 21 жовтня оголосив глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва, містить боєприпаси для HIMARS, артснаряди, бронетранспортери й інше озброєння. Повний список зброї Пентагон оприлюднив у листі до медіа.
Пакет містить:
→ снаряди для HIMARS;
→ артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм;
→ мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм і снаряди до них;
→ ракети TOW;
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ бронетранспортери M113;
→ обладнання супутникового зв’язку;
→ стрілецька зброя та боєприпаси;
→ гранати й навчальне спорядження;
→ обладнання для захисту критичної інфраструктури;
→ запчастини й допоміжне обладнання.
- 25 вересня США оголосили про пакет військової допомоги для України на суму $375 млн. Сили оборони отримають боєприпаси для HIMARS, артснаряди й не тільки.
- 26 вересня Байден доручив Пентагону розширити програму підготовки українських пілотів на F-16.
- Того самого дня Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд у межах різних програм.
- 16 жовтня Байден оголосив про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн.