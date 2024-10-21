Пакет допомоги від США на $400 млн. Пентагон опублікував повний список зброї

Пакет, зокрема, містить обладнання для супутникового зв’язку, протитанкові системи та ракети

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Пакет допомоги від Сполучених Штатів, який 21 жовтня оголосив глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва, містить боєприпаси для HIMARS, артснаряди, бронетранспортери й інше озброєння. Повний список зброї Пентагон оприлюднив у листі до медіа.

Пакет містить:

→ снаряди для HIMARS;

→ артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм;

→ мінометні системи 60 мм, 81 мм та 120 мм і снаряди до них;

→ ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ бронетранспортери M113;

→ обладнання супутникового зв’язку;

→ стрілецька зброя та боєприпаси;

→ гранати й навчальне спорядження;

→ обладнання для захисту критичної інфраструктури;

→ запчастини й допоміжне обладнання.