Пакет помощи от США на $400 млн. Пентагон опубликовал полный перечень оружия

Пакет, в частности, содержит оборудование для спутниковой связи, противотанковые системы и ракеты

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Пакет помощи от Соединенных Штатов, который 21 октября объявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, содержит боеприпасы для HIMARS, артснаряды, бронетранспортеры и другое вооружение. Полный список оружия Пентагон обнародовал в письме медиа.

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Пакет содержит:

→ снаряды для HIMARS;

→ артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм;

→ минометные системы 60 мм, 81 мм и 120 мм и снаряды;

→ ракеты TOW;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ бронетранспортеры M113;

→ оборудование спутниковой связи;

→ стрелковое оружие и боеприпасы;

→ гранаты и учебное снаряжение;

→ оборудование для защиты критической инфраструктуры;

→ запчасти и вспомогательное оборудование.