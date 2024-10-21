Пакет помощи от США на $400 млн. Пентагон опубликовал полный перечень оружия
Пакет помощи от Соединенных Штатов, который 21 октября объявил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, содержит боеприпасы для HIMARS, артснаряды, бронетранспортеры и другое вооружение. Полный список оружия Пентагон обнародовал в письме медиа.
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Пакет содержит:
→ снаряды для HIMARS;
→ артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм;
→ минометные системы 60 мм, 81 мм и 120 мм и снаряды;
→ ракеты TOW;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ бронетранспортеры M113;
→ оборудование спутниковой связи;
→ стрелковое оружие и боеприпасы;
→ гранаты и учебное снаряжение;
→ оборудование для защиты критической инфраструктуры;
→ запчасти и вспомогательное оборудование.
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