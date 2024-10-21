Зеленський: США готують пакет фінансування на $800 млн на виробництво українських дронів
Сполучені Штати планують вкласти кошти у виробництво українських безпілотників. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з очільником Пентагона Ллойдом Остіном.
Глава держави нагадав, що 21 жовтня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $400 млн.
"Готується ще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів – $800 млн. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність", – наголосив Зеленський.
21 жовтня Остін відвідав Київ з неоголошеним візитом. Він оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на $400 млн. Він містить артилерійські снаряди, бронетранспортери, обладнання для супутникового зв’язку, протитанкові системи та інше.
- 25 липня 2024 року Зеленський заявив, що Україна розвиває ракетний потенціал, а також готує кроки щодо далекобійних дронів.
- 31 липня Мінстратегпром повідомив, що Україна має потужності виробляти до трьох мільйонів дронів на рік.
- 6 серпня Зеленський сказав, що на 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон дронів.
- 14 жовтня президент заявив, що є один мільйон безпілотників, закуплених Україною за державний кошт і постачених на фронт.