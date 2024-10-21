Зеленський: США готують пакет фінансування на $800 млн на виробництво українських дронів

Цього самого дня стало відомо, що США виділили новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати планують вкласти кошти у виробництво українських безпілотників. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з очільником Пентагона Ллойдом Остіном.

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Глава держави нагадав, що 21 жовтня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $400 млн.

"Готується ще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів – $800 млн. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність", – наголосив Зеленський.

21 жовтня Остін відвідав Київ з неоголошеним візитом. Він оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на $400 млн. Він містить артилерійські снаряди, бронетранспортери, обладнання для супутникового зв’язку, протитанкові системи та інше.