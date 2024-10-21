Зеленский: США готовят пакет финансирования на $800 млн на производство украинских дронов
Соединенные Штаты намерены вложить средства в производство украинских беспилотников. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Глава государства напомнил, что 21 октября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.
"Готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов – $800 млн. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость", — подчеркнул Зеленский.
21 октября Остин посетил Киев с необъявленным визитом. Он объявил о выделении Украине нового пакета помощи на $400 млн. Он содержит артиллерийские снаряды, бронетранспортеры, оборудование для спутниковой связи, противотанковые системы и прочее.
- 25 июля 2024 года Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам.
- 31 июля Минстратегпром сообщил, что у Украины есть мощности производить до трех миллионов дронов в год.
- 6 августа Зеленский сказал, что на 2024 год уже законтрактовано украинским производителям миллион дронов.
- 14 октября президент заявил, что есть один миллион беспилотников, закупленных Украиной за государственные средства и поставленных на фронт.